Durante il compleanno di Dea, sui social sono apparsi segnali che indicano una possibile crisi tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. La coppia, che aveva già attraversato momenti difficili, non ha commentato pubblicamente. Non ci sono dichiarazioni ufficiali, ma alcuni post e commenti sui profili social alimentano le speculazioni sulla loro relazione. È il secondo episodio di tensione in pochi mesi, secondo gli indizi diffusi online.

A pochi mesi dalle rassicurazioni della coppia sul ritorno del sereno dopo un periodo di crisi, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono tornati al centro del gossip per una serie di indizi che suggeriscono una possibile nuova crisi in corso tra il calciatore e l'influencer. Ecco cosa sappiamo. L'indizio principale è arrivato in queste ore, in occasione del secondo compleanno della piccola Dea, la secondogenita della coppia nata il 24 luglio 2024. I due hanno celebrato la ricorrenza sui rispettivi profili social, ma senza menzionarsi o vicenda e senza condividere foto di coppia o della famiglia al completo. "Ringrazio Dio per avermi fatto il dono di essere tuo papà. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chiara Nasti e Mattia Zaccagni di nuovo in crisi? Gli indizi social per il compleanno di Dea

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: aria di crisiChiara Nasti ha rimosso tutte le foto con il marito dal suo profilo, mentre sui social sono scomparse le immagini di coppia.

Chiara Nasti, Mattia Zaccagni grande assente al compleanno della figliaChiara Nasti e Mattia Zaccagni non sono stati presenti al compleanno della loro figlia, Dea, che ha compiuto due anni.

Temi più discussi: Chiara Nasti, Mattia Zaccagni grande assente al compleanno della figlia; Chiara Nasti festeggia i 2 anni della figlia Dea senza Zaccagni: Mattia assente alla festa e dal post dell’influencer; Chiara Nasti e le sue parole sui social: fate attenzione...; Chiara Nasti cancella da Instagram tutte le foto con Mattia Zaccagni: torna l’ipotesi della crisi dopo le vacanze insieme.

Chiara Nasti, moglie di Mattia Zaccagni, ha pubblicato uno sfogo social in merito alla sua presunta separazione dal 10 laziale. #SSLazio #ForzaLazio #AvantiLazio #MattiaZaccagni #lazionews x.com

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni di nuovo in crisi? Gli indizi social per il compleanno di DeaChiara Nasti e Mattia Zaccagni stanno vivendo di nuovo un periodo di crisi? Ne sono convinti i fan dell'influencer. Ecco gli indizi social. gazzetta.it

Chiara Nasti festeggia i 2 anni della figlia Dea senza Zaccagni: Mattia assente alla festa e dal post dell’influencerChiara Nasti festeggia i 2 anni di Dea a Ischia senza Mattia Zaccagni. L’assenza al party, le foto separate sui social e i like mancati suggeriscono una nuova possibile aria di crisi. fanpage.it