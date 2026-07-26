Durante il Vip Master 2026 a Milano Marittima, Piero Chiambretti ha commentato con ironia le recenti carriere di alcuni allenatori e calciatori italiani, tra cui Spalletti, Abate e Juric. Il noto conduttore, tifoso del Torino, ha scherzato sulle loro performance e sul futuro nel calcio, senza approfondire dettagli specifici ma mantenendo un tono leggero e provocatorio. L’evento ha visto Chiambretti protagonista con battute e frecciate sul panorama calcistico italiano.

Il grande Piero Chiambretti, grande tifoso Torino, scatenato al Vip Master 2026: show, battute e “frecciate” ironiche sul calcio italiano in queste ore, ai nostri microfoni, a Milano Marittima. Ecco cosa ha detto Chiambretti: focus particolare su nuovo tecnico Torino ma anche su Juric al Monza e su Spalletti.. La serata conclusiva del Vip Master Tennis 2026 ha avuto un protagonista assoluto: Piero Chiambretti, esplosivo, ironico e incontenibile sul palco di Milano Marittima, insieme a volti quali Valeria Marini e Massimo Giletti. Tra una battuta e un colpo di scena, il conduttore ha regalato momenti di puro spettacolo, lasciando anche dichiarazioni pungenti su alcuni volti noti del calcio italiano. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Chiambretti a Vip Master 2026: “Su Spalletti, Abate, Juric penso che..”

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