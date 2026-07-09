Il Vip Master 2026 si svolgerà a Milano Marittima il 24 e 25 luglio. Tra i partecipanti attesi ci sono i conduttori Giletti e Chiambretti. La macchina organizzativa sta lavorando per allestire l’evento, che si preannuncia ricco di presenze di personaggi noti. La preparazione si sta intensificando nelle settimane precedenti alla data. La manifestazione si svolgerà in due giornate consecutive, con un programma ancora da definire.

La macchina organizzativa del Vip Master 2026, in programma venerdì 24 e sabato 25 luglio a Milano Marittima, è già in pieno fermento e si sta scaldando sempre di più. L’evento simbolo dell’estate romagnola, ideato da Patrick e Mario Baldassari, si prepara a un’edizione che promette glamour, spettacolo e grande attenzione e curiosità nel cuore della Romagna. Tra i nomi più attesi spiccano Massimo Giletti e Piero Chiambretti, due protagonisti della televisione italiana pronti a infiammare il torneo dei vip. Ma andiamo per ordine e scopriamo di più sull’evento dell’estate 2026 a Milano Marittima, a nostro sincero giudizio tra i più intriganti e divertenti del Bel Paese durante la bollente Summer Season. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

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© Danielebartocciblog.it - Giletti e Chiambretti attesi a Vip Master 2026 Milano Marittima

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