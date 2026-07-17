Durante la prima conferenza stampa della stagione, un allenatore ha dichiarato che, dopo la fine dell'ultimo campionato, non sono stati mantenuti contatti con un giocatore. Ha inoltre affermato che il calciatore conosce le proprie opinioni senza ulteriori spiegazioni. Le parole sono state pronunciate in modo diretto, senza riferimenti a incontri o comunicazioni recenti tra le parti.

Il messaggio di Spalletti a Vlahovic, nella prima conferenza della stagione, è più efficace di una chiamata. Secondo quanto riferito dall’allenatore, dopo la fine del campionato non ci sono stati più contatti, “ma lui sa quello che penso”. Lucio apprezza Dusan e lo ritiene il centravanti ideale per il suo gioco, ma “ci sono anche gli aspetti economici che non spettano a me”. L’intesa con il club è lontana, ad ora quasi impossibile: il giocatore chiede troppo. Vlahovic e la Juve hanno parlato di rinnovo per mesi. Ma l’attaccante non ha aperto alle condizioni prospettate dalla società, compromettendo il rapporto con Comolli. Con l’arrivo di Carnevali il serbo ha atteso per qualche giorno la chiamata del nuovo dirigente, ma senza evito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Lui sa quello che penso": cosa c'è dietro alle parole di Spalletti su Vlahovic

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cosa penso davvero di Fabrizio Corona (senza ipocrisie)

Notizie e thread social correlati

Spalletti: "Vlahovic? Fatto quello che potevo, lui sa come la penso"L’allenatore ha dichiarato di aver fatto tutto il possibile riguardo a una questione con un attaccante, sottolineando che le valutazioni tecniche...

Briatore e la polemica dei «cretini» che comprano il gelato d'oro. «Non è un cono come tutti gli altri. E lui non sa cosa c'è dietro»Un imprenditore ha definito “cretino” chi spende 70 euro per un gelato decorato con foglia d’oro, sostenendo che non si tratta di un cono come gli...

Temi più discussi: Spalletti: Vlahovic? Quello che dovevo fare l'ho fatto, lui sa cosa penso; Dove vedere la Spagna ai Mondiali 2026: partite, rosa, formazione e pronostico; L'annuncio di Marotta: Khalaili non ha superato le visite di idoneità, ora dobbiamo pensare a un'eventuale alternativa; Dove vedere le partite della Francia ai Mondiali 2026: rosa, formazione e pronostico.

#Spalletti: #Vlahovic? Io quello che era nel mio recinto della competenza l’ho fatto. Dopo il campionato non c’ho riparlato, ma lui sa cosa penso. Le porte degli uffici dei nostri dirigenti mi sembrano sempre aperte, però per entrare bisogna citofonare. #Juvent x.com

Pagina 1 | Spalletti, malessere e mercato Juve: Vlahovic citofoni. Poi l'altro 9: Gli brillano gli occhiIl tecnico bianconero alla vigilia della sfida amichevole contro il Basilea: gli obiettivi, il rapporto con la nuova dirigenza e l'addio con Comolli e come stanno Yildiz e Thuram ... tuttosport.com

Lui sa quello che penso: cosa c'è dietro alle parole di Spalletti su VlahovicDusan non ha mai aperto alla proposta di rinnovo bianconera, se lo facesse diventerebbe la prima scelta. Nel frattempo Carnevali continua a trattare per Kolo Muani ... msn.com