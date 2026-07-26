Chi sostituirà Celik? La Roma riapre il dossier Fresneda

Dopo l'addio di Çelik, la Roma sta valutando un nuovo terzino destro. Tra i nomi presi in considerazione dalla dirigenza giallorossa c’è Ivan Fresneda, difensore dello Sporting Lisbona. La società sta monitorando la situazione per valutare un possibile trasferimento. La decisione finale non è ancora stata presa, ma il nome del terzino spagnolo resta tra le opzioni più concrete.

C’è un nome che torna, e non è la prima volta. Dopo l’addio di Çelik, la Roma si guarda attorno per trovare un sostituto sulla corsia destra, e tra i profili visionati dalla dirigenza giallorossa spunta quello di Ivan Fresneda, terzino dello Sporting Lisbona. Lo riporta il Corriere dello Sport. Un nome già noto a Trigoria. Non è una scoperta dell’ultima ora. Il classe 2004 era già circolato dalle parti della Capitale un paio di stagioni fa, quando il suo nome veniva accostato a più club europei in cerca di terzini giovani e già pronti. Un interesse mai del tutto sopito, evidentemente, se torna a riaffacciarsi proprio ora che la Roma deve colmare il vuoto lasciato dal turco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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