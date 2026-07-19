Stallo Moreira la Roma riapre il dossier Savona per la fascia destra
La Roma ha riaperto il dossier Nicolò Savona, difensore della Juventus, dopo che la trattativa per Diego Moreira si è bloccata. La società giallorossa sembra voler valutare nuovamente questa opzione per rinforzare la fascia destra. Non ci sono dettagli su eventuali accordi o tempi, ma l'interesse per il giovane difensore juventino è stato confermato. La situazione rimane in evoluzione, con le parti che monitorano le possibilità di una trattativa.
Quando una porta si blocca, se ne riaprono altre. E così, con la trattativa per Diego Moreira ferma in una fase di stallo, la Roma starebbe tornando a guardare in casa Juventus, dove milita Nicolò Savona. A riportarlo è Il Messaggero. Le altre piste non decollano. Il contesto, in realtà, aiuta a capire perché il nome di Savona sia tornato d’attualità. Non solo Moreira è fermo: anche le due alternative individuate per la corsia destra, quelle che portano a Dodô e a Molina, restano al momento complicate da portare a termine. Un triplo ingorgo, insomma, che ha spinto la dirigenza giallorossa ad allargare nuovamente il ventaglio delle opzioni. Savona, un profilo già noto in Italia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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Nodo #Summerville: lunedì la deadline. Spuntano le alternative a Moreira https://www.romanews.eu/roma-summerville-stallo-dodo-ouahdi-savona-mercato/ #ASRoma #Romanewseu facebook
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