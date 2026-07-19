Stallo Moreira la Roma riapre il dossier Savona per la fascia destra

La Roma ha riaperto il dossier Nicolò Savona, difensore della Juventus, dopo che la trattativa per Diego Moreira si è bloccata. La società giallorossa sembra voler valutare nuovamente questa opzione per rinforzare la fascia destra. Non ci sono dettagli su eventuali accordi o tempi, ma l'interesse per il giovane difensore juventino è stato confermato. La situazione rimane in evoluzione, con le parti che monitorano le possibilità di una trattativa.

Quando una porta si blocca, se ne riaprono altre. E così, con la trattativa per Diego Moreira ferma in una fase di stallo, la Roma starebbe tornando a guardare in casa Juventus, dove milita Nicolò Savona. A riportarlo è Il Messaggero. Le altre piste non decollano. Il contesto, in realtà, aiuta a capire perché il nome di Savona sia tornato d’attualità. Non solo Moreira è fermo: anche le due alternative individuate per la corsia destra, quelle che portano a Dodô e a Molina, restano al momento complicate da portare a termine. Un triplo ingorgo, insomma, che ha spinto la dirigenza giallorossa ad allargare nuovamente il ventaglio delle opzioni. Savona, un profilo già noto in Italia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ndoye torna di moda in casa Inter per la fascia destra: Frattesi il nodo per sbloccare la fascia destraL'Inter sta cercando rinforzi per le fasce esterne e avrebbe messo nel mirino Dan Ndoye.

Calciomercato Roma, Moreira in pole per la fascia sinistra: Molina e Dodô sullo sfondoLa Roma sta valutando l'acquisto di un difensore per la fascia sinistra, con Moreira in prima posizione.

Argomenti più discussi: Roma, accelerata per Moreira: i giallorossi vogliono chiudere prima del suo ritorno dalle vacanze; La Joya resta a Roma: Dybala firma il rinnovo; Moreira, la Roma avanza: le ultime; Moreira si complica: lo Strasburgo non si smuove. Dodò non convince, idea Savona.

Calciomercato Roma live: Summerville, si tratta. Stallo Moreira, spunta PhilogeneSegui tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... msn.com