A Roma, il dossier Totti si riapre dopo l'arrivo a Roma del figlio del proprietario della squadra. La presenza di questa persona potrebbe influenzare le trattative riguardanti il ruolo di Totti nel club, che erano rimaste in sospeso. La situazione si sta delineando in vista di possibili sviluppi legati alla posizione dell'ex calciatore all’interno della società giallorossa.

Lo sbarco di Ryan Friedkin a Trigoria potrebbe accelerare anche un’altra questione, l’eventuale ritorno di Francesco Totti all’interno della Roma. Una possibilità che sembrava essere diventata assai concreta fino a circa un paio di mesi fa ma che poi non ha mai visto svilupparsi l’esito finale. Anzi, i rapporti si sono freddati, nel senso che tra il simbolo della storia giallorossa e i Friedkin non c’è mai stato più alcun contatto reale. Nonostante le promesse e gli intenti iniziali. A Totti era stata infatti paventata l’idea di poter fare rientro nella Roma con un ruolo rappresentativo, quello di ambassador del club per tutta la stagione 2026-27.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, si riapre il dossier Totti: il ruolo che Friedkin ha in mente per lui

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