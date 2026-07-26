Mary de Rachewiltz, poetessa e scrittrice, è morta il 24 luglio 2026 all'età di 101 anni. Figlia del poeta Ezra Pound, ha vissuto quasi un secolo, lasciando una produzione letteraria che include poesie e saggi. La sua vita ha attraversato molte tappe legate alla storia culturale del XX secolo. La scomparsa segna la fine di una figura di rilievo nella letteratura, nota anche per aver scritto sul padre e per la sua attività artistica.

Con la scomparsa di Mary de Rachewiltz, avvenuta il 24 luglio 2026 all’età di 101 anni, si chiude una delle vicende più affascinanti della letteratura del Novecento. Poetessa, scrittrice, traduttrice e memorialista, Mary è stata molto più della figlia di Ezra Pound: ha costruito una propria identità letteraria con importanti traduzioni italiane di poeti americani, oltre che con le sue opere, e ha dedicato l’intera esistenza alla conservazione e alla diffusione dell’opera del padre, uno dei maggiori poeti del secolo scorso. L’infanzia lontana dalla famiglia e il legame col padre. Mary de Rachewiltz nacque il 9 luglio 1925 a Bressanone, in Alto Adige, dalla relazione tra il poeta americano Ezra Pound e la violinista americana Olga Rudge. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi era Mary de Rachewiltz, poetessa e scrittrice figlia di Ezra Pound

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mary de Rachewiltz racconta Ezra Pound, intervista a cura di Luigi Mascheroni - Fuorigioco 2026

Notizie e thread social correlati

Morta Mary de Rachewiltz, poetessa, saggista e traduttrice figlia di Ezra Pound: aveva 101 anniMary de Rachewiltz, poetessa, saggista e traduttrice, è deceduta all’età di 101 anni.

È morta la poetessa Mary de Rachewiltz, figlia di Ezra Pound. Il cordoglio di FrassinettiÈ morta la poetessa, scrittrice e traduttrice Mary de Rachewiltz, figlia del poeta Ezra Pound.

Chi era Mary de Rachewiltz, poetessa e scrittrice figlia di Ezra PoundSe n’è andata Mary de Rachewiltz, poetessa e scrittrice: aveva tradotto con molto impegno alcune delle principali opere del padre ... dilei.it

È morta a 101 anni Mary de Rachewiltz, la figlia di Ezra Pound che ne custodì l’eredità per tutta la vitaÈ morta a 101 anni la poetessa e traduttrice Mary de Rachewiltz che dedicò la vita all'opera del padre Ezra Pound, traducendo i Cantos e ... fanpage.it