La polizia di Berlino ha identificato un sospettato per l’attentato con furgone al Gay Pride. Si tratta di un uomo alto circa 1,90 metri, magro, con capelli neri, che indossava una felpa con cappuccio e pantaloni bianchi. Il presunto autore, di nome Abdul Ballout, è ritenuto un sostenitore dell’Islam e avrebbe pianificato un atto contro la sicurezza dello Stato. La sua identità è stata resa nota attraverso un identikit ufficiale.

Magro, alto circa 1 metro e 90, capelli neri e con indosso una felpa nera con cappuccio e pantaloni bianchi. È l'identikit fornito dalla polizia berlinese del sospettato per l'attentato con furgone al Gay Pride, identificato con il nome di Abdul Ballout. Cittadino tedesco di origini libanesi, 21 anni, l'uomo era un sostenitore dello Stato Islamico, ed è morto a seguito di una sparatoria con le forze speciali che lo avevano scovato in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau a Berlino. Gli agenti di polizia sono stati attaccati e hanno risposto al fuoco. Il suo era un curriculum da terrorista di tutto rispetto. Stando al... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Chi era Abdul Ballout, il presunto autore del blitz di Berlino: sostenitore dell'Islam, progettava un atto contro la sicurezza dello Stato

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