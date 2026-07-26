Un uomo sospettato di essere l’autore dell’attacco con il furgone durante la marcia del Pride a Berlino è stato identificato. Il sospettato, descritto come sostenitore dell’Islam, avrebbe pianificato un atto contro la sicurezza dello Stato. L’attacco ha causato un morto e 16 feriti. La polizia sta indagando sul suo ruolo e sui motivi dell’assalto, avvenuto ieri sera, quando il veicolo ha investito la folla presente alla manifestazione.

Berlino è ancora sotto-choc per quanto accaduto ieri sera durante la marcia del Pride. Un furgone ha seminato paura e morte irrompendo sulla folla, uccidendo una donna e ferendo 16 persone. Il presunto attentatore, stando a quando sostengono i media tedeschi è il 21enne Abdul Ballout, sulle cui tracce si sono fiondati Polizia e Procura di Berlino Chi Adbul Ballout Secondo la Bild, si presume che il giovane, già noto alle forze dell'ordine (tra i reati commessi aggressione aggravata ed estorsione), sia un sostenitore dello Stato islamico. Era stato rilasciato dal centro di detenzione minorile pochi mesi fa. In queste ore, la Polizia berlinese sta facendo circolare la foto di Ballout: corporatura snella (1,90 circa), capelli scuri, felpa nera e pantaloncini bianchi. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Chi è Abdul Ballout, il presunto autore del blitz di Berlino: sostenitore dell'Islam, progettava un atto contro la sicurezza dello Stato

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