Shevchenko ha condannato le azioni di Pirlo, affermando che ciò lo ha ferito. La tensione tra i due ex calciatori, un tempo amici e compagni di squadra, si è accentuata a causa delle posizioni di Pirlo sulla Russia. La loro relazione, consolidata tra vittorie e momenti condivisi, ora si trova sotto pressione a causa di questioni legate a questioni geopolitiche ed etiche.

Un rapporto forte, nato nelle notti magiche di Champions e affinata tra trofei, assist e abbracci sotto la curva del Milan, rischia di essere spazzato via da una bufera geopolitica ed etica. La corsa di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale italiana non è più soltanto una questione di moduli, palla a terra e scelte tattiche. La nomina del “Maestro” a nuovo ct degli azzurri si è trasformata in un vero e proprio caso di Stato, un cortocircuito che travalica i confini del campo da gioco e che trova nel gelo con Andriy Shevchenko la sua istantanea più drammatica., A far saltare i ponti tra i due ex compagni è stata la partnership di Pirlo con Fonbet, il colosso russo delle scommesse di cui l’ex regista è diventato ambassador internazionale. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Anche Shevchenko contro Pirlo per i rapporti con la Russia: “Condanno quello che ha fatto. Mi ha ferito”

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Qualcuno a caso sempre del Milan storico: - Shevchenko, Pirlo, Nesta e Seedorf sarebbero fortissimi anche oggi - Gattuso, Maldini e Inzaghi sarebbero parecchio ridimensionati - Baresi non avrebbe fatto il centrale nemmeno nelle giovanili x.com