July Marano, ginnasta siciliana, ha vinto il titolo di Campionessa Italiana di ginnastica artistica nel concorso generale dei Campionati Italiani Assoluti a Meda. La competizione si è conclusa con un risultato inaspettato, dopo due gare molto intense. La vittoria è arrivata sulla base dei punteggi ottenuti nel giro completo, dove Marano si è distinta come la migliore tra le partecipanti.

Il concorso generale dei Campionati Italiani Assoluti di ginnastica artistica si è concluso con un epilogo probabilmente inatteso dalla vigilia dell’evento andato in scena a Meda (in provincia di Monza e Brianza): July Marano ha trionfato sul giro completo, risultando la migliore al termine di due gare molto intenso. Non un risultato banale e avvalorato proprio dalla profondità della manifestazione, che prevedeva la disputa di due all-around nel giro di quarantotto ore e la somma degli otto punteggi conseguiti. Il succo: il tricolore conquistato dalla 17enne è ampiamente meritato, frutto di grande sostanza, solidità e concretezza. La siciliana di Capo d’Orlando aveva preso il comando al giro di boa (54. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi è July Marano, la nuova Campionessa Italiana di ginnastica artistica? Magia dalla Sicilia. E per gli Europei..

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per chi c’era ieri dal vivo alla gara, ha visto altri tentativi di DTY di July Marano? se si com’erano? (se avete video condividete) #italgym x.com

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