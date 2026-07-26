Un giovane di 21 anni, sospettato di aver compiuto l’attacco al Pride di Berlino, è stato descritto come un cittadino tedesco di origine libanese, nato nel 2005. Era stato recentemente rilasciato dal carcere minorile. La polizia sta cercando di identificare eventuali complici e sta indagando sui collegamenti con gruppi considerati sostenitori dell’Isis. Le autorità hanno confermato che l’indagato è sotto sorveglianza e che l’attacco è ancora oggetto di approfondimenti.

Abdul B., il 21 enne sospetto autore dell'attacco di ieri notte al Pride di Berlino, a cui la polizia tedesca sta dando la caccia, è nato a Berlino nel 2005 ed è un cittadino tedesco di origine libanese. Lo scrive Bild citando fonti della sicurezza, che precisano che il giovane era noto alle autorità per crimini come aggressione aggravata ed estorsione, per i quali è stato fino allo scorso maggio in carcere minorile, e per essere un sostenitore dello Stato Islamico. Il giornale rende noto anche che le autorità tedesche hanno allargato la loro caccia all'uomo anche ai Paesi confinanti, allertando Olanda, Belgio, Lussemburgo, Francia, Austria, Svizzera, Repubblica Ceca, Polonia e Danimarca. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Abdul B., chi è il presunto killer: era appena uscito dal carcere minorile. «Sostenitore dell'Isis». Ipotesi complici

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Attentato a Berlino, chi è il presunto killer 21enne: «Legato ad ambienti islamisti»

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Temi più discussi: Attentato a Berlino, chi è il presunto killer: 21 anni, Abdul. B era appena uscito dal carcere. Legato ad ambienti islamisti; Furgone contro il Pride a Berlino, un morto e 16 feriti. Ricercato 21enne Abdul; Abdul B., chi è il sospettato per l'attentato al Pride di Berlino: È legato ad ambienti islamisti; Islamista, 21 anni, appena uscito dal carcere minorile: chi è l’uomo ricercato per l’attentato di Berlino. Sarebbe un simpatizzante dello stato islamico.

#Furgone sulla folla a #Berlino. La polizia ha chiesto aiuto per rintracciare il presunto responsabile dell'attentato: il 21enne Abdul B. Dal mezzo sarebbero scese una o più persone. Non avvicinatelo, potrebbe essere armato e pericoloso. Chiamate subito. x.com

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