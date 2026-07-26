La polizia di Berlino ha arrestato un ragazzo di 21 anni, noto come Abdul B., con una corporatura snella, alto circa 1,90 metri, con capelli neri, vestito con felpa nera con cappuccio e pantaloni bianchi. La sua storia include un passato in un carcere minorile e una successiva radicalizzazione. L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’operazione di sicurezza, senza ulteriori dettagli disponibili sui motivi o le accuse.

Abdul B., corporatura snella, circa 1,90 metri di altezza, capelli neri, felpa nera con cappuccio e pantaloni bianchi. La polizia di Berlino ha diffuso la fotografia del sospettato ventunenne ricercato in relazione all'attacco terroristico compiuto con un veicolo durante le celebrazioni del Christopher Street Day, che ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre 16. Le forze dell'ordine hanno reso noto che l'uomo è ancora a piede libero. Le autorità hanno descritto l'individuo come un soggetto già noto alla polizia e "riconducibile all'area islamista". E' stato inoltre riferito che diverse vittime hanno riportato ferite da arma da taglio, mentre proseguono le indagini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Chi è Abdul B., 21 anni: il carcere minorile e la radicalizzazione

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Muore durante un fermo della polizia a Bologna, il caso di Abderrahim Fakir | The Essential

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