Torturato a sedici anni nel carcere minorile | detenuto racconta tutto all' avvocata inchiesta su due aguzzini

Un detenuto ha raccontato di aver subito violenze nel carcere minorile all'età di sedici anni. Secondo quanto riferito, è stato colpito con botte e schiaffi che hanno lasciato lividi, e ha descritto insulti e ordini minacciosi rivolti dagli agenti di custodia. Ha riferito che gli venivano ordinato di stare fermo e minacciato di conseguenze se si fosse mosso o avesse parlato con qualcuno. L'informazione è stata fornita nel corso di un'intervista legale.

Botte e schiaffi fino a riempire di lividi il suo corpo, continui insulti e ordini minacciosi: “Da adesso devi stare fermo”, “Guai a te se ti muovi”, “Parla con qualcuno e sappiamo noi cosa fare”. Così, al carcere minorile di Torino, due detenuti avrebbero torturato un ragazzino di appena 16 anni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Torture nel carcere minorile di Casal del Marmo, tra gli indagati anche un agente barese

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