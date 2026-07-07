Accoltellamento a Milano Saidilly resta in carcere | Potrebbe colpire ancora L’ipotesi radicalizzazione i testi rap e il precedente inglese

Lamin Saidilly, 22 anni, è ancora in carcere dopo aver accoltellato un uomo di 55 anni con circa venti coltellate in via Capecelatro, nel quartiere San Siro di Milano. Le autorità ritengono che potrebbe colpire di nuovo e ipotizzano una possibile radicalizzazione, anche considerando i testi rap e un precedente in Inghilterra. L’indagine continua per verificare eventuali collegamenti o motivazioni legate all’episodio.

Resta in carcere Lamin Saidilly, il 22enne accusato del tentato omicidio di un 55enne, che sabato mattina ha ferito con una ventina di coltellate in via Capecelatro, nel quartiere San Siro di Milano. Il gip Luigi Iannelli, nel convalidare l’arresto e disporre la custodia cautelare in carcere per il giovane ha infatti ritenuto sussistenti le esigenze cautelari del pericolo di reiterazione del reato e di fuga, come contestate dal pm Elio Ramondini. « Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio », aveva detto agli agenti che lo avevano arrestato. Il giudice ha riconosciuto l’imputazione di tentato omicidio e l’aggravante dei futili motivi, mentre ha escluso quella della premeditazione. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Milano.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Accoltellamento a Milano, sui social il momento dell'arresto dell'aggressore

Notizie e thread social correlati

Lamin Saidilly “potrebbe colpire ancora”: l’accoltellatore di via Capecelatro resta in carcereLamin Saidilly, il giovane di 22 anni originario del Gambia, rimane in carcere con l’accusa di tentato omicidio.

Accoltellamento a Milano, il gambiano Lamin Saidilly resta in carcereIl gip di Milano ha confermato la custodia cautelare per Lamin Saidilly, il gambiano coinvolto nell’accoltellamento avvenuto in città.

Temi più discussi: Milano, davanti al Gip Lamin Saidilly si è avvalso della facoltà di non rispondere; Lamin Saidilly e la frase shock dopo l’accoltellamento a Milano: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio; Accoltellamento Milano, il legale dell'aggressore: 'Non ricorda nulla'; Accoltellamento per strada a Milano, Lamin Saidilly si avvale della facoltà di non rispondere.

Accoltellamento a Milano, il gambiano Lamin Saidilly resta in carcere x.com

Lamin Saidilly, parla l’accoltellatore di Milano: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio reddit

Accoltellamento a San Siro, sul profilo WhatsApp di Saidilly la foto di un mujaeddin armato di fucileGli investigatori verificano l’ipotesi di un percorso di radicalizzazione, ma al momento non emergono elementi legati al terrorismo. Il giovane, arrestato per tentato omicidio, davanti al gip ha scelt ... affaritaliani.it

Accoltellamento a Milano, l'aggressore Lamin Saidilly resta in carcereResta in carcere Lamin Saidilly, il 22enne nato in Italia ma originario del Gambia accusato del tentato omicidio di un 55enne, che sabato mattina ha ferito con una ventina di coltellate in via Capecel ... tg24.sky.it