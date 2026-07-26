Il portiere Chevalier potrebbe lasciare il PSG e tornare in Italia, offrendo alla Juventus un'opportunità di mercato. La società bianconera valuta il suo profilo come una possibile scelta per rinforzare la porta. La decisione dipende dalla volontà del giocatore di cambiare squadra e dal mercato. La trattativa non è ancora ufficiale, ma l'interesse è concreto. La Juventus sta monitorando la situazione in vista di eventuali sviluppi.

di Francesco Spagnolo Chevalier rappresenta una opportunità di calciomercato molto importante per la Juventus in caso di addio al PSG. Perché il portiere sarebbe una scommessa. Il calciomercato della Juventus continua a muoversi con grande attenzione e pragmatismo alla ricerca di rinforzi strategici per il reparto arretrato. Tra i nomi seguiti dalla dirigenza bianconera spicca con forza quello del giovane estremo difensore francese, con la pista Chevalier alla Juve che sta attirando l’attenzione di tifosi. Per comprendere se il profilo sia davvero pronto per il salto nel massimo campionato italiano, diventa fondamentale analizzare nel dettaglio le statistiche e l’impatto del portiere durante la sua esperienza con la maglia del PSG nella scorsa stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chevalier Juve, l’analisi della sua stagione con il PSG: perché puntare sul portiere sarebbe una scommessa

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