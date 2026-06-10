Chevalier nel mirino della Juve come è andata la sua prima stagione al PSG? C’è un dato che salta subito all’occhio

Chevalier ha concluso la sua prima stagione al PSG, passando da potenziale erede di Donnarumma a opzione secondaria per la Juventus. Durante l’anno, ha disputato un numero limitato di partite e ha raccolto poche presenze in campionato. La sua prestazione più significativa è stata in una competizione europea, dove ha mantenuto la porta inviolata in alcune occasioni. La società francese ha mostrato fiducia nel suo sviluppo, anche se le sue apparizioni sono state scarse.

di Luca Fioretti Chevalier nel mirino della Juve: da erede di Donnarumma a piano B dei bianconeri, come è andata la sua stagione. L’avventura di Lucas Chevalier al Paris Saint-Germain si è trasformata rapidamente in una complessa parabola discendente, ben lontana dalle aspettative iniziali. Arrivato sotto la Tour Eiffel con il difficile compito di sostituire Gianluigi Donnarumma, l’estremo difensore francese ha vissuto un’ultima stagione tormentata, perdendo via via centralità all’interno del progetto tecnico. Con il passare dei mesi, il portiere è scivolato inesorabilmente in fondo alle gerarchie di Luis Enrique, che ha finito per relegarlo a un ruolo di secondo piano proprio nel momento clou dell’anno, costringendolo a guardarsi intorno alla ricerca di una nuova sistemazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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