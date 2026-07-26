Chevalier alla Juve perché potrebbe essere un rischio puntare sul francese

Il nome di Chevalier è tornato a essere discusso dalla Juventus, ma il suo acquisto potrebbe rappresentare un rischio. La società valuta la possibilità di portarlo in rosa, anche se ci sono dubbi sulla sua adattabilità e sul potenziale contributo. La decisione finale non è ancora stata presa, e il club sta analizzando attentamente i pro e i contro di questa operazione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a un accordo già definito.

di Francesco Spagnolo Il nome di Chevalier è ritornato a circolare in casa Juventus, ma il suo acquisto non sembra assolutamente sorridere ai bianconeri. Ecco perché. La costante ricerca di sicurezza ed affidabilità tra i pali spinge la Juventus ad analizzare con estrema attenzione le opportunità del mercato internazionale per il proprio futuro difensivo. Tra i profili monitorati con maggiore interesse dai dirigenti torinesi spicca il nome di Lucas Chevalier, talentuoso estremo difensore di proprietà del Paris Saint-Germain. Questa potenziale trattativa si prospetta come un’operazione di mercato articolata e ricca di sfaccettature, legata a doppio filo alla delicata situazione che il calciatore sta vivendo a Parigi, dove la concorrenza con Safonov ha gradualmente ridotto il suo spazio nell’undici titolare guidato da Luis Enrique. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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