Che cosa ci raccontano le foto delle vacanze in Europa pubblicate da Meghan Markle?

Tra le foto delle vacanze in Europa di Harry, Meghan e i loro figli, spicca un’immagine di Lilibet che cammina lungo il viale di Althorp, noto per essere il luogo di riposo della principessa Diana. La fotografia cattura il momento in cui la bambina si trova nel parco, con gli alberi che creano un’atmosfera suggestiva. La visita a Althorp, che include anche un ricordo della defunta principessa, è stata documentata attraverso questa immagine.

La visita di Harry e Meghan con Archie e Lilibet ad Althorp e il ricordo della principessa Diana Ad attirare l’attenzione è però soprattutto una fotografia in particolare: quella che ritrae Lilibet mentre cammina lungo il celebre viale alberato di Althorp. Sullo sfondo si vedono Harry e Archie che sembrano portare dei mazzi di fiori. Un dettaglio che ha fatto pensare che i Sussex, come anticipato nei giorni precedenti dai media britannici, abbiano fatto visita alla tomba della principessa Diana, che riposa sepolta sull’isola al centro dell’Oval Lake, nella tenuta di famiglia degli Spencer. La visita avrebbe un significato particolarmente profondo per Harry, che negli anni ha raccontato più volte quanto sia importante mantenere vivo il ricordo della madre anche per i suoi figli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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