Meghan Markle ha pubblicato un album di foto che documentano le vacanze estive con il principe Harry e i figli Archie e Lilibet. Le immagini mostrano momenti di giochi in famiglia, giornate al mare e momenti di complicità tra i membri della famiglia. Questo viaggio rappresenta il ritorno dei Sussex in Europa dopo un periodo di assenza dai riflettori. Le foto sono state condivise sui social media come ricordo personale dell’estate trascorsa.

U n album di ricordi privati, lontano dai riflettori. Meghan Markle ha scelto di raccontare così la sua estate: con un carosello di immagini che mescola giochi in famiglia, giornate al mare e momenti di complicità con il principe Harry e i loro figli Archie e Lilibet. Un piccolo diario fotografico tra Inghilterra e Portogallo, che ha acceso l’attenzione dei fan della famiglia reale, nel pieno dell’’operazione “ Ritorno dei Sussex a Londra ”. Una semplice vacanza estive per iniziare a ristabilire i contatti con la Royal Family. Occhiali da sole Royal 2026. guarda le foto Il ritorno dei Sussex in Inghilterra. Harry e Meghan si sono trasferiti stabilmente in California nel 2020 e da allora i loro ritorni nel Regno Unito sono stati pochi e spesso legati a impegni ufficiali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Meghan Markle condivide diverse foto delle vacanze estive insieme al principe Harry e ai figli Archie e Lilibet. Un viaggio che segna il ritorno dei Sussex in Europa

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Entre rires et chocolat, Archie et Lilibet offrent une scène touchante de bonheur familial.

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