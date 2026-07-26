Una persona nota ha condiviso su Instagram una foto ai Caraibi in cui indossa un bikini azzurro e mostra una stella marina, che tiene in mano. La foto è stata pubblicata sui social e ha attirato l’attenzione per il gesto di aver preso l’animale marino. La presenza della stella marina nella foto ha sollevato critiche riguardo alla possibile manipolazione di specie marine in ambiente naturale durante le vacanze.

La foto ricordo con la stella marina è un classico dell’estate su Instagram. Peccato che sia anche uno dei gesti più dannosi che si possano fare in vacanza, e continuare a vederlo nei di chi ha centinaia di migliaia di follower non aiuta. L’ultima a cascarci è Chanel Totti, che dal suo soggiorno a Turks e Caicos, arcipelago caraibico a sud-est delle Bahamas, ha pubblicato un carosello di tre scatti: lei in bikini nell’acqua trasparente, una stella marina raccolta sul palmo della mano e il resto della cartolina tropicale. Il bikini azzurro, senza troppi giri di parole. Sul look di Chanel Totti poco da dire, ed è un complimento: un due pezzi a triangolo sui toni dell’azzurro con microfantasia chiara, slip sgambato con laccetti sottili, occhiali ovali scuri. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chanel Totti ai Caraibi, tra bikini azzurro e stelle marine: il dettaglio che non torna

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