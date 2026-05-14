Chanel Totti torna nel casertano per il pool party dei suoi 19 anni

Chanel Totti ha festeggiato i suoi 19 anni partecipando a un evento nel casertano, un pool party organizzato in occasione del suo compleanno. L’evento si è svolto in un’area riservata, con musica e momenti di relax, attirando amici e familiari. La location, caratterizzata da un’atmosfera esclusiva, è stata il luogo scelto per questa ricorrenza speciale. La celebrazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e senza particolari incidenti.

Tra relax, musica e atmosfera esclusiva, la provincia di Caserta è stata scelta per un compleanno speciale. Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, ha celebrato i suoi 19 anni con una festa privata insieme alle amiche più intime tra Castel Morrone e Limatola.Dell’evento si è. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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