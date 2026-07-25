Addio bikini | il due pezzi da avere è con tanga e t-shirt come quello di Chanel Totti

Il nuovo trend nei costumi da bagno sono i tankini con tanga e top a maniche corte, come quello indossato da Chanel Totti. Sono preferiti rispetto ai classici due pezzi con reggiseni a triangolo o fascia. La moda attuale per l’estate privilegia questo stile, che combina copertura e stile. La scelta di questo modello si nota tra le preferenze di chi cerca un look pratico e alla moda in spiaggia.

Dimenticate i classici due pezzi con i reggiseni a triangolo o a fascia, il trend del momento sono i tankini, ovvero i costumi con tanga e top a maniche corte, come quello indossato da Chanel Totti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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