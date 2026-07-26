ceto medio promessa tradita

Il ceto medio rappresenta una speranza legata all’idea che il lavoro garantisca una vita dignitosa, che il risparmio permetta di acquistare una casa e che l’istruzione offra opportunità ai figli. Questa visione, spesso considerata un pilastro della società occidentale, si basa sulla convinzione che con il tempo si possa migliorare la propria condizione. Tuttavia, questa promessa sembra essere stata infranta, lasciando molte persone insoddisfatte e senza le certezze che una volta erano associate a questa fascia di reddito.

Il ceto medio non è soltanto una fascia di reddito. È una forma della speranza occidentale: l’idea che il lavoro consenta una vita dignitosa, che il risparmio conduca alla casa, che l’istruzione allarghi le possibilità dei figli e che il tempo, procedendo, migliori almeno un po’ la condizione di ciascuno. Per decenni le democrazie liberali si sono rette su questa promessa implicita. Oggi la loro crisi comincia proprio nel punto in cui quella promessa continua a essere pronunciata, ma sempre meno persone riescono a riconoscervi la propria esperienza. La società centrale dell’Occidente non è precipitata in una povertà uniforme. È accaduto... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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