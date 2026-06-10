Altri vogliono tassare il patrimonio noi ridurremo ancora le tasse al ceto medio la promessa di Meloni a Confcommercio

Il governo ha annunciato che non introdurrà una tassa patrimoniale e prevede ulteriori riduzioni fiscali per il ceto medio. Sono previste misure per abbassare i costi dei carburanti e azioni contro i commercianti illegali. La premier ha riferito che non ci saranno aumenti delle tasse patrimoniali e che si continuerà a lavorare per alleggerire la pressione fiscale su questa fascia di popolazione.

No alla patrimoniale e anzi nuovi tagli di tasse per il ceto medio. Impegno per ridurre i costi dei carburanti e lotta ai commercianti illegali. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, all’assemblea nazionale di Confcommercio trova una platea allineata su molto temi e fa girare su tre punti il suo intervento senz’altro applaudito. Apre sottolineando che negli ultimi 10 anni non c’è mai stato un presidente del consiglio presente, sebbene l’associazione rappresenti una parte importante del tessuto economico del paese. No alla patrimoniale. Sulla patrimoniale, non risparmia la stoccata alla proposta avanzata da Avs (anche Rifondazione comunista che ha partecipato ad alcune alleanze elettorali ha lanciato una legge di iniziativa popolare sul tema). 🔗 Leggi su Open.online

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