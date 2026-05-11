Parco Leonardo la promessa tradita

A Fiumicino, nel parco commerciale di Parco Leonardo, si è assistito a una situazione di disagio e insoddisfazione tra visitatori e residenti. La zona, che avrebbe dovuto rappresentare un esempio di sviluppo urbano e di integrazione tra negozi e servizi, si presenta oggi in condizioni diverse da quelle promesse. La mancanza di alcuni servizi previsti e i problemi di ordine pubblico sono al centro delle segnalazioni.

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Fiumicino, 12 maggio 2026 – Quello che doveva essere il cuore pulsante di una nuova concezione urbana, un quartiere moderno, vivo, integrato tra commercio e servizi, si è trasformato nel palcoscenico di una promessa mancata. Parco Leonardo era nato sotto l’egida della modernità: un centro commerciale imponente a fare da traino, negozi su strada pronti a brillare di luce propria, la Città dello Sport come fiore all’occhiello e un’architettura pensata per offrire ai cittadini tutto ciò di cui avevano bisogno a pochi passi da casa. Ma la realtà che oggi i residenti sono costretti a calpestare ogni giorno racconta una storia diversa, fatta di vetrine oscurate e di un degrado che avanza silenzioso ma inesorabile.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Primo maggio, la promessa tradita del PnrrPrimo maggio, festa del Lavoro: l’Italia la celebra con palchi, bandiere e il consueto repertorio di buone intenzioni. La promessa tradita del “meglio”: il Governo Meloni tra retorica del merito e realtà di una classe dirigente disastrosaNel 2022 Giorgia Meloni prometteva “il meglio in ogni ambito”, evocando un governo all’altezza delle sfide storiche del Paese.