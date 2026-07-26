Il Milan ha pareggiato 2-2 contro il Celtic in un'amichevole estiva. La partita ha visto protagonisti Camarda, che ha brillato, e Chukwueze, che ha ritrovato slancio. La squadra di Amorim ha mostrato miglioramenti, con nuove idee e alcuni giocatori emergenti. Il risultato finale non è determinante, ma le prestazioni forniscono indicazioni sulla condizione attuale del team.

Rimonta, idee e nuovi protagonisti: Camarda e Chukwueze guidano il primo Milan di Amorim – VIDEO di Alberto Petrosilli. Il 2-2 del Milan contro il Celtic è una classica amichevole estiva: il risultato conta relativamente, ma le indicazioni sì. La squadra di Ruben Amorim ha mostrato segnali incoraggianti, soprattutto grazie a una rimonta che evidenzia carattere e una crescente assimilazione dei nuovi principi di gioco. È presto per trarre conclusioni, ma alcune tendenze sono già visibili: tre aspetti molto positivi e tre punti critici da monitorare. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Le tre cose migliori. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Celtic Milan, buona la prima di Amorim: Camarda brilla, Chukwueze ritrova slancio… – VIDEO di Alberto Petrosilli

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BUONA LA PRIMA DI AMORIM: CHI SALE E CHI SCENDE DOPO CELTIC MILAN

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