Il suo ruolo di testimonial di Fonbet, che lo ha portato in Russia a eventi di propaganda, è contestato da alcuni politici Da giorni la nomina di Andrea Pirlo come prossimo allenatore della Nazionale maschile di calcio è data come praticamente certa dai principali media e giornalisti sportivi, sebbene non sia ancora stata ufficializzata: ma sabato è emersa una questione che ha suscitato reazioni contrariate e qualche timida opposizione. Alcuni politici hanno criticato infatti un contratto di sponsorizzazione che Pirlo ha con Fonbet, una società di scommesse sportive russa. A Pirlo è contestato sia di promuovere un marchio di scommesse, cosa che in realtà è estremamente comune nel calcio, sia soprattutto un’azienda russa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - C’è un’agenzia di scommesse russa tra Pirlo e la panchina della Nazionale

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Se la politica entra in cose che non la riguardano ,la politica ha fallito. Il politico impiccione c'è sempre stato pure lui è tifoso, non è più tifoso quando usa la sua popolarità per cambiare o modificare una scelta , perciò a questo o a questi vanno date le giuste ris x.com

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