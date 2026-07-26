C’è un’agenzia di scommesse russa tra Pirlo e la panchina della Nazionale

Da ilpost.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'agenzia di scommesse russa, Fonbet, ha coinvolto l’ex calciatore come testimonial, portandolo in Russia per eventi promozionali. La sua partecipazione ha suscitato critiche da parte di alcuni politici italiani, che contestano il suo ruolo di rappresentante dell’azienda. La nomina di Pirlo come allenatore della nazionale continua a essere al centro di discussioni, con alcune voci che evidenziano il coinvolgimento dell’agenzia di scommesse.

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Il suo ruolo di testimonial di Fonbet, che lo ha portato in Russia a eventi di propaganda, è contestato da alcuni politici Da giorni la nomina di Andrea Pirlo come prossimo allenatore della Nazionale maschile di calcio è data come praticamente certa dai principali media e giornalisti sportivi, sebbene non sia ancora stata ufficializzata: ma sabato è emersa una questione che ha suscitato reazioni contrariate e qualche timida opposizione. Alcuni politici hanno criticato infatti un contratto di sponsorizzazione che Pirlo ha con Fonbet, una società di scommesse sportive russa. A Pirlo è contestato sia di promuovere un marchio di scommesse, cosa che in realtà è estremamente comune nel calcio, sia soprattutto un’azienda russa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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