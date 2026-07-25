L'accordo tra Andrea Pirlo e l'agenzia di scommesse russa Fonbet ha suscitato polemiche e imbarazzo nella politica italiana. La decisione della Figc di affidare a Pirlo il ruolo di commissario tecnico della nazionale ha attirato attenzione, con critiche provenienti da più fronti. La questione riguarda il possibile impatto di questa collaborazione sulla reputazione e sulle ripercussioni legali o mediatiche per la scelta del nuovo ct. Nessuna conferma ufficiale sulla durata o sui dettagli dell'accordo.

La scelta della Figc di puntare su Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico rischia di scatenare aspre polemiche dentro e fuori dal campo. Non tanto e non solo nel merito della scelta squisitamente legata ad aspetti tecnici, ma anche per un rapporto che Pirlo ha con la Fonbet (società di scommesse sportive che opera in Russia) che rischia di minare la credibilità dell'operazione portata avanti dal nuovo corso azzurro. Picierno: "Ha prestato il suo prestigio a Putin. Un grave errore sceglierlo come Ct dell'Italia «Dopo l’ennesima disfatta e un’altra qualificazione mondiale mancata, il calcio italiano avrebbe avuto bisogno di una rivoluzione culturale, etica e gestionale. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Pirlo nella bufera: il suo accordo con Fonbet (agenzia di scommesse russa) imbarazza la politica. Quali ripercussioni per la scelta di Ct dell'Italia?

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