C’è un grande clima | Orgolio e passione

Giuseppe Leone ha condiviso le sue prime impressioni con i canali ufficiali dello Sporting Club, parlando di “orgoglio e passione” mentre indossa per la prima volta la nuova maglia. Ha espresso emozione per i primi passi fatti con la squadra e per il cammino che lo attende. Leone ha sottolineato il forte senso di appartenenza e l’entusiasmo per questa nuova avventura.

Poche parole, intrise di emozione per i primi passi appena compiuti con la nuova maglia e per il percorso che lo attende: Giuseppe Leone ha affidato le sensazioni iniziali della sua esperienza allo Sporting Club ai canali ufficiali della società. "Sono veramente felice ed entusiasta di essere qua, l’ho voluto fortemente e il primo impatto ha confermato quello che pensavo" spiega il centrocampista. "Ho trovato un gruppo di uomini eccezionali – prosegue -: mi hanno fatto sentire parte integrante dello spogliatoio fin dal primo giorno. C’è grande rispetto tra tutti, un forte legame di squadra e una bella predisposizione al lavoro. Inoltre, non devo sottolinearlo io, sul piano tecnico non credo servano molti commenti: la maggior parte dei calciatori di oggi ha vinto il campionato due stagioni fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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