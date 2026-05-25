I tifosi biancazzurri hanno riempito le strade con bandiere e sciarpe, festeggiando in massa dopo la promozione. La piazza si è animata di cori e applausi, con la gente che cantava e ballava fino a tarda notte. Le auto hanno sfilato con i colori sociali, creando un corteo spontaneo. La festa è proseguita tra abbracci e sorrisi, senza incidenti o problemi di ordine pubblico. La passione laniera si è espressa in modo evidente, celebrando il risultato raggiunto.

Entusiasmo, passione, senso di appartenenza, orgoglio e divertimento. C’è stato tutto questo durante la serata di sabato allo stadio Lungobisenzio, dove è andato in scena - nello spiazzo tra il retro della Curva Ferrovia e il campo sussidiario - il Terzo Memorial Matteo Ventisette, la festa organizzata dagli ultras dell’Ac Prato in onore dell’amico scomparso ormai 17 anni fa. Una festa davvero riuscita, alla quale hanno preso parte in un migliaio di tifosi circa, cominciata alle 18 e conclusasi oltre le 22 con lo spettacolo dei fuochi d’artificio. Durante l’evento sono intervenuti anche alcuni protagonisti del Prato nel "Salotto Biancazzurro", condotto dai ragazzi della pagina social Tutto Prato (Edoardo Sarti, Pietro Zoppi, Edoardo Laino). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grande festa dei tifosi biancazzurri. La passione laniera è da promozione

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