Arezzo, 16 luglio 2026- . Palazzo del Podestà apre le porte a "Una Grande Passione", la mostra fotografica di Silvia Sansoni, conosciuta e apprezzata Pediatra di Montevarchi con la passione per la fotografia. Attraverso l’ obiettivo racconta la natura e il territorio, trasformando ogni immagine in un'emozione. L'esposizione sarà inaugurata sabato 18 luglio, alle ore 18.30, nell'Antico Salone, e resterà visitabile fino al 2 agosto 2026. «Siamo orgogliosi di presentare questa mostra realizzata da Silvia Sansoni, conosciuta da molti nella nostra comunità come stimatissima Pediatra – afferma l'Assessore Sandra Nocentini – L'esposizione si pone... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Una Grande Passione": la fotografia di Silvia Sansoni in mostra a Montevarchi

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Temi più discussi: Una città. Due colori. Tre maglie. Un’unica grande passione; Montevarchi, la mostra fotografica Una grande passione di Silvia Sansoni sarà a Palazzo Podestà questo sabato; Plauso della Città alla Macelleria Equina Fazi; Biancani consegna il riconoscimento per 70 anni di passione, qualità e un rapporto diretto e col sorriso con la clientela e i colleghi; A grande richiesta arriva a Gressan il Festival Pizza Valle d'Aosta: la famiglia Saulle trasforma una passione in un evento che unisce gusto, ambiente e solidarietà.

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