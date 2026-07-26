CdS – L’Al Hilal prende in giro la Roma nel video di presentazione di Summerville | Tutte le strade portano a…

2026-07-25 15:34:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere dello Sport: Summerville, lo sfottò alla Roma dell’Al Hilal: “Tutte le strade portano a Riyadh”. Ma cosa è successo? Nel video di presentazione il riferimento alla Roma è diventato esplicito con un passaggio inequivocabile. Un gioco di parole. Un celebre modo di dire cambiato e distorto per stuzzicare i giallorossi con un’ironia pungente e esultare, tra le righe, per averla spuntata. Nei secondi iniziali del filmato, infatti, appare la scritta: “Tutte le strade portano a.”. Subito dopo si legge la scritta “Riyadh”. Beffa e sbeffeggiamento di cui non resta che prendere atto in attesa di conoscere quale sarà il calciatore ingaggiato dalla Roma al posto di Summerville. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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