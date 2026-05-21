Tutte le strade portano a Roma Anas | Anche la Paladina-Sedrina

Dopo settimane di discussioni e tensioni tra le autorità coinvolte, arriva una conferma ufficiale riguardo alla prosecuzione dei lavori sulla strada Paladina-Sedrina. La comunicazione arriva da un rappresentante di Anas, che ribadisce come l’opera non sia stata sospesa e che i cantieri continueranno regolarmente. La notizia mette fine alle voci di un possibile rallentamento o blocco dell’intervento, che aveva generato preoccupazioni tra gli operatori e i residenti delle zone interessate.

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Roma. Dopo settimane di rimpalli di responsabilità, accuse incrociate e timori per un possibile rallentamento dell’iter, dalla capitale arriva un messaggio politicamente chiaro: la Paladina-Sedrina va avanti. Il vertice convocato mercoledì 20 maggio al Ministero delle Infrastrutture ha chiarito uno dei punti più delicati emersi nelle ultime settimane, ovvero il futuro del tracciato in corrispondenza dell’ex discarica Monte Bianco di Sorisole. Nessun ridimensionamento del terzo lotto della Tangenziale Sud di Bergamo: Anas ha confermato la validità del progetto definitivo trasmesso dalla Provincia, indicando però la necessità di ulteriori approfondimenti ambientali prima dell’apertura dei cantieri. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ten Minute Stories by Algernon Blackwood Sullo stesso argomento Leggi anche: Paladina-Sedrina: lettera all’Anas: «No passi indietro» “Ma sulla Paladina-Sedrina l’ANAS non può sfilarsi”Un nubifragio dopo l’altro su due progetti portanti per il futuro della rete stradale della nostra provincia. Tutte le strade portano a Roma. Anas: Anche la Paladina-SedrinaDal vertice di mercoledì 20 maggio al Ministero via libera al tracciato indicato dalla Provincia per la Paladina-Sedrina. bergamonews.it Paladina-Sedrina e Bergamo-Treviglio. L’esperto Floridi: Più strade non significano meno trafficoDavide Floridi spiega il paradosso della mobilità: Anche se si sistema oggi un tratto critico, domani emergono nuovi colli di bottiglia. Soluzioni rapide? Raddoppiando il riempimento medio delle auto ... bergamonews.it