CdS – La Fiorentina pensa alle cessioni | Kean e Dodo in attesa di una soluzione E Joao Mario…

Da justcalcio.com 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Fiorentina sta valutando alcune cessioni tra cui Kean e Dodo, ancora senza una soluzione definitiva. Nel frattempo, si lavora per il trasferimento di Joao Mario, che potrebbe arrivare in prestito dalla Juventus. La trattativa tra le due società è in corso, ma non ci sono ancora dettagli ufficiali. La società toscana sta monitorando anche altre possibilità di mercato.

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2026-07-26 10:04:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: Il prossimo acquisto della Fiorentina sarà con ogni probabilità il portoghese Joao Mario, per il cui arrivo in prestito i viola sono già d’accordo con la Juventus. La formula prevederebbe un diritto di riscatto dal costo di circa 9 milioni. Le parti contano di annunciare la definizione del trasferimento già nei prossimi giorni. Il giocatore ha accettato di buon grado la proposta della Fiorentina, anche perché è stato informato subito che non sarebbe rientrato nei piani di Luciano Spalletti. In più il progetto della società viola lo intriga, quindi la fumata bianca è vicina. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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