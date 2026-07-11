La Fiorentina ha concluso l'acquisto di Alex Jimenez dal Bournemouth, con un prestito da 2 milioni di euro e diritto di riscatto a 20 milioni. Il calciatore ha già effettuato le visite mediche al Viola Park. Si tratta del quarto acquisto più costoso della società in questa sessione di mercato. Nel frattempo, il direttore sportivo sta valutando le possibili cessioni per fare spazio alla nuova rosa.

FIRENZE – Quarto acquisto costoso, per la Fiorentina. Che sta definendo in queste ore di sabato 11 luglio 2026 l’acquisto, con la formula del prestito a due milioni, con diritto di riscatto fissato a venti, dell’esterno destro Alex Jimenez, dal Bournemouth. La trattativa è in stato avanzato, al punto che lo spagnolo si trova già al Rocco B.Commisso Viola Park a Bagno a Ripoli dove sta sostenendo una seconda parte delle proprie visite mediche di idoneità sportiva. Jimenez è il quarto acquisto dopo quelli di Atta e dei difensori centrali, il brasiliano Viery e il rumeno Radu Dragusin. Ora Paratici pensa a un esterno, ma intanto deve preoccuparsi di sistemare l’enorme numero di giocatori che non rientrano nei programmi del nuovo allenatore, Fabio Grosso. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Fiorentina: arrivato Jimenez dalla Premier. Visite mediche al Viola Park. Ora Paratici pensa alle cessioni

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