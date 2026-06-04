Mercato Juventus Joao Mario verso la Fiorentina | trattativa in corso per il dopo Dodò

Notizia in breve

Joao Mario è al centro di una trattativa tra la Fiorentina e il suo attuale club, con l’obiettivo di trasferirsi alla squadra viola per la prossima stagione. La trattativa riguarda il ruolo di rinforzo dopo la partenza di Dodò. La Fiorentina sta valutando i dettagli dell’accordo, mentre i negoziati sono ancora in corso. La società sta pianificando una serie di interventi sul mercato per rinnovare la rosa in vista delle prossime competizioni.