Mercato Juventus Joao Mario verso la Fiorentina | trattativa in corso per il dopo Dodò
Joao Mario è al centro di una trattativa tra la Fiorentina e il suo attuale club, con l’obiettivo di trasferirsi alla squadra viola per la prossima stagione. La trattativa riguarda il ruolo di rinforzo dopo la partenza di Dodò. La Fiorentina sta valutando i dettagli dell’accordo, mentre i negoziati sono ancora in corso. La società sta pianificando una serie di interventi sul mercato per rinnovare la rosa in vista delle prossime competizioni.
Dopo una stagione deludente la Fiorentina guarda al futuro e si prepara a una profonda ristrutturazione della rosa in vista della prossima stagione. Tra le priorità della dirigenza c’è la ricerca di un nuovo esterno, soprattutto considerando il probabile addio di Dodò. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il nome in cima alla lista sarebbe quello di Joao Mario, rientrato alla Juventus dopo l’esperienza in prestito al Bologna. Dodò verso l’addio: Roma e Inter alla finestra. Il brasiliano è pronto a lasciare Firenze. Il mancato accordo per il rinnovo del contratto avrebbe spinto il giocatore a valutare nuove opportunità, con la Viola pronta ad accogliere offerte intorno ad almeno i 15 milioni di euro. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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La #Fiorentina segue con grande attenzione #JoaoMario, esterno della #Juventus individuato come possibile rinforzo per la fascia destra della prossima stagione. #Napoli e #Roma continuano a monitorare #Dodò, valutato circa 15 milioni di euro, e proprio u x.com
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