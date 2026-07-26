CdS – Castro alla Roma la trattativa accelera | i dettagli sul bonus e percentuale sulla rivendita

La trattativa tra il giocatore e la club giallorosso sta accelerando nelle ultime ore. Secondo fonti, si sta definendo il pagamento di un bonus e una percentuale sulla rivendita futura. La cifra complessiva dell’accordo non è stata ancora comunicata ufficialmente. La società sta lavorando per concludere l’affare prima della chiusura del mercato. Il giocatore, attualmente in altra squadra, si sta avvicinando al trasferimento in modo rapido. La trattativa prosegue senza comunicazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte.

2026-07-26 15:19:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere dello Sport: Ora dopo ora, Castro si avvicina sempre di più alla Roma. Ieri l’accelerata di D’Amico che ha imbastito la trattativa lampo per portare l’attaccante argentino nella Capitale. Un atto di forza dopo gli affari sfumati dei giorni scorsi. Il giocatore, destinato a diventare il vice Malen, ha già detto sì alla Roma, mentre proseguono i lavori con il Bologna. Nelle scorse ore una nuova accelerata nell’operazione grazie alla percentuale sulla rivendita che la Roma ha inserito nell’accordo. Roma-Castro, la trattativa accelera: i dettagli. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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