Moreira la Roma accelera | prima offerta da 30 milioni più percentuale sulla futura rivendita

La Roma ha presentato una prima offerta da 30 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita per un giocatore. La proposta arriva in un contesto di trattative in corso, con l’obiettivo di rafforzare la fascia sinistra. Nel frattempo, l’allenatore desidera un reparto di alto livello, simile a quello delle squadre che partecipano alla Champions League. Il direttore sportivo sta seguendo questa linea di mercato.

Una fascia sinistra all’altezza della Champions League: è questo il desiderio esplicito di Gian Piero Gasperini, e il direttore sportivo Tony D’Amico si sta muovendo concretamente per accontentarlo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Roma ha intensificato negli ultimi giorni il pressing su Diego Moreira, terzino belga dello Strasburgo appena eliminato dal Mondiale. La prima offerta giallorossa. Il club capitolino ha già messo sul tavolo una proposta concreta: 30 milioni di euro più il 10% su una futura rivendita del cartellino. Una struttura che testimonia la volontà della Roma di chiudere l’operazione in tempi rapidi, pur senza spingersi fino alla valutazione richiesta dai francesi, che considerano il proprio terzino 10 milioni in più rispetto alla cifra fissa messa sul piatto dai giallorossi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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