Inter sta per finalizzare l'acquisto di un centrocampista inglese dal Liverpool. L'accordo è vicino, ma resta da definire la percentuale sulla rivendita. Il giocatore, il cui contratto con i Reds scade tra un anno, ha scelto di trasferirsi all’Inter. La trattativa si concentra principalmente su questo aspetto economico, mentre le altre condizioni sembrano già definite.

Le lame della forbice piano piano si avvicinano. E la distanza tra la domanda del Liverpool e l'offerta dell'Inter per Curtis Jones si fa sempre più ridotta. Dopo essersi sfiorati nel gennaio scorso, tra qualche settimana potrebbe essere la volta buona per arrivare a dama tra il centrocampista inglese ed il club nerazzurro e nella giornata di ieri, a Montecarlo, c'è stato un altro contatto tra gli uomini mercato nerazzurri e quelli dei Reds. Che non ha ancora portato ad un accordo definitivo, ma allo stesso tempo ha comunque avvicinato Inter e Liverpool. L'assist, forse determinante, arriva dal contratto di Jones: in scadenza il 30 giugno del 2027, tra poco più di un anno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter sempre più vicina a Jones: l'unico nodo col Liverpool rimane la percentuale sulla rivendita

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