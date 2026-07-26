I Cavalieri hanno annunciato una doppia uscita dalla squadra. Mesaglio è già a Livorno, mentre il progetto di riorganizzazione societaria e tecnico dovrebbe essere ufficializzato entro la fine della prossima settimana. Questo processo di cambiamento è iniziato con il passaggio di presidenza tra Maurizio Sansone e Simone Marioni, e si conclude con la definizione delle nuove strutture. La riforma riguarda la composizione della squadra e la gestione societaria.

Manca sempre meno alla nascita dei "nuovi" Cavalieri, con progetto tecnico e riassetto societario che sarà probabilmente ufficializzato entro la fine della prossima settimana (portando così a compimento quel processo iniziato nei mesi scorsi con il passaggio di testimone alla presidenza tra Maurizio Sansone e Simone Marioni). Intanto è il mercato a tenere banco, specie per quel che riguarda le operazioni in uscita: la prima è andata in porto proprio nei giorni scorsi. Il Livorno ha infatti ufficializzato l’arrivo del giovanissimo Alessandro Mesaglio. Il giovane rugbista cresciuto nel Gispi, che peraltro mercoledì prossimo si ritroverà con l’Italia U18 a Parma in vista della trasferta in Scozia, si è trasferito al club labronico con la formula del prestito annuale e sfiderà i bianconeri nel prossimo campionato di Serie A1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Livorno.

© Lanazione.it - Cavalieri: doppia uscita. Mesaglio è già a Livorno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’Avellino sfoltisce la rosa: doppia operazione in uscitaL’Avellino ha annunciato la cessione di due giocatori, Antonio De Cristofaro e Michele D’Ausilio.

Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: chi sono i torinesi nuovi cavalieri, ufficiali, commendatori e cavalieri di Gran CroceSono stati annunciati i nuovi insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Torino.