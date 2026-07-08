L’Avellino sfoltisce la rosa | doppia operazione in uscita

L’Avellino ha annunciato la cessione di due giocatori, Antonio De Cristofaro e Michele D’Ausilio. Entrambi sono stati trasferiti in altre squadre per favorire il loro impiego regolare nella prossima stagione. La società biancoverde ha comunicato ufficialmente le operazioni, che riguardano esclusivamente uscite. Nessun altro dettaglio sulle destinazioni o sui termini economici delle cessioni è stato reso noto. Le operazioni fanno parte di una strategia di rinnovamento della rosa.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il mercato in uscita dell’ Avellino continua a prendere forma. La società biancoverde ha ufficializzato due operazioni che riguardano Antonio De Cristofaro e Michele D’Ausilio, entrambi ceduti per consentire loro di trovare maggiore continuità nella prossima stagione. Per De Cristofaro si tratta di un ritorno al Latina. Il centrocampista farà nuovamente parte della formazione pontina dopo aver già indossato quella maglia nella seconda parte dello scorso campionato. Il trasferimento è stato perfezionato con la formula del prestito, dando così continuità a un percorso già avviato negli ultimi mesi. Destinazione estera, invece, per Michele D’Ausilio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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