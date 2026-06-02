Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana | chi sono i torinesi nuovi cavalieri ufficiali commendatori e cavalieri di Gran Croce

Da torinotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati annunciati i nuovi insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Torino. Tra loro ci sono cittadini che hanno ricevuto riconoscimenti in diverse categorie, tra cui cavaliere, ufficiale, commendatore e cavaliere di Gran Croce. La cerimonia si svolgerà in occasione degli 80 anni della Repubblica, in una giornata che si prevede di festa, nonostante il cielo grigio causato da una perturbazione in arrivo.

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Nell'auspicio che la prima perturbazione di giugno non anticipi il suo arrivo, nonostante il cielo insolitamente grigio dopo oltre dieci giorni di sole cocente, sarà una giornata di festa a Torino in occasione degli 80 anni della Repubblica. Le celebrazioni avranno inizio fin dal mattino di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Dodici onorificenze dellOrdine Al merito della Repubblica Italiana

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