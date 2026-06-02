Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana | chi sono i torinesi nuovi cavalieri ufficiali commendatori e cavalieri di Gran Croce

Notizia in breve

Sono stati annunciati i nuovi insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Torino. Tra loro ci sono cittadini che hanno ricevuto riconoscimenti in diverse categorie, tra cui cavaliere, ufficiale, commendatore e cavaliere di Gran Croce. La cerimonia si svolgerà in occasione degli 80 anni della Repubblica, in una giornata che si prevede di festa, nonostante il cielo grigio causato da una perturbazione in arrivo.