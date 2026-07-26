Causa l’incidente e fugge | era senza patente

Da ilrestodelcarlino.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo stava andando a prendere le pizze in un ristorante vicino quando è stato coinvolto in un incidente alla rotatoria sull’argine del Po, all’ingresso di Tagliata. Dopo lo scontro, si è allontanato dal luogo senza fermarsi e senza possedere la patente. La polizia ha avviato le indagini per identificare il conducente e ricostruire la dinamica dell’incidente.

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Stava recandosi a prendere le pizze in un vicino ristorante, prima di ritrovarsi coinvolto in un incidente stradale alla rotatoria sull’argine del Po, all’ingresso dell’abitato di Tagliata, a Guastalla. La vettura che aveva provocato lo scontro si era però allontanata in fretta, con la persona al volante che non si era fermata a prestare soccorso neppure a verificare gli effetti dello scontro. Era accaduto nella serata del 13 giugno scorso. Per fortuna l’incidente non aveva provocato conseguenze di rilievo alle persone: il conducente della vettura urtata era stato raggiunto dal personale dell’ambulanza della Croce rossa locale e dell’autoinfermieristica, per essere poi accompagnato al vicino pronto soccorso ospedaliero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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