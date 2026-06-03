Senza patente fugge all' alt della Polizia Locale | settantenne nei guai

Il 1° giugno, un settantenne alla guida di un furgone ha cercato di evitare un posto di controllo della Polizia Locale. Alla vista delle pattuglie, ha invertito improvvisamente la marcia e accelerato, tentando di scappare. Durante la fuga, ha percorso a tutta velocità le strade circostanti senza aver mai esibito la patente di guida. La fuga si è conclusa quando è stato fermato e sottoposto a controlli.

Il primo giugno durante un posto di controllo della Polizia Locale dell’Unione Pratiarcati a Cartura, un settantenne di Correzzola alla guida di un furgone, notando la pattuglia a bordo strada, ha improvvisamente invertito il senso di marcia dandosi alla fuga ad alta velocità nel tentativo di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Inseguimento della polizia locale di Pavia, ha la patente revocata e fugge per 8 km

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