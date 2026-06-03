Alla guida ubriaco causa incidente Multa e patente sequestrata

Da ilrestodelcarlino.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un conducente è stato fermato e multato dopo aver causato un incidente mentre era sotto l’effetto di alcol. La patente è stata sequestrata. Durante il fine settimana, il corpo di polizia locale ha intensificato i controlli sul territorio, concentrandosi sul contrasto al degrado urbano e alla microcriminalità. Sono state effettuate verifiche su vari veicoli e persone per garantire la sicurezza pubblica. Nessun'altra informazione è stata comunicata sui soggetti coinvolti o sui dettagli dell’incidente.

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Fine settimana di intensi controlli per il corpo intercomunale di polizia locale, impegnato nel contrasto al degrado urbano e alla microcriminalità. La massiccia presenza di agenti in uniforme nelle aree più sensibili e nei luoghi di aggregazione giovanile ha puntato sulla prevenzione e sulla sicurezza di prossimità. Fronte caldo quello della sicurezza stradale, gestito dalla Sezione infortunistica. In totale sono stati rilevati 9 incidenti. Tra i 2 senza feriti spicca il caso di un conducente che ha tentato la fuga dopo l’impatto, prontamente rintracciato dagli agenti. Negli altri 7 incidenti si sono invece registrati feriti; in uno di questi episodi il responsabile guidava in stato di ebbrezza, subendo l’immediato ritiro della patente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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