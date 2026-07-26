Un lucertolone è stato catturato nel parco di Nonantola dopo essere stato visto vagare per giorni. La sua presenza ha attirato l’attenzione sui social, dove si sono fatte domande sulla specie e sull’eventuale abbandono da parte di qualcuno nelle campagne circostanti. La scoperta ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che avevano segnalato la presenza dell’animale. La cattura è stata confermata dalle autorità locali, che hanno gestito la situazione.

Nonantola (Modena), 26 luglio 2026 – Per giorni la sua immagine è girata sui social: tutti si chiedevano a che specie appartenesse ma, soprattutto, chi l’avesse abbandonato tra le campagne di Nonantola, senza nascondere una certa apprensione. Grazie all’intervento dei volontari del centro recupero Fauna Selvatica "Il Pettirosso” e a quello dei carabinieri Cities ora l’animale è al sicuro ma il presunto padrone responsabile del suo abbandono ora rischia una pesante denuncia. Rettile esotico scambiato per un’iguana. E’ un Tegu Argentino rosso quell’ insolito rettile esotico che si aggirava libero lungo via Rebecchi, scambiato di volta in volta per un varano o un’iguana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Catturato il lucertolone che vagava nel parco

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