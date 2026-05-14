Terrore a Garbagnate | catturato un servalo africano nel parco

Un predatore africano, un servalo, è stato catturato nel parco di Garbagnate dopo essere stato trovato nei pressi di un'area pubblica. La presenza dell’animale ha generato preoccupazione tra i residenti e le autorità sono intervenute per il suo recupero. Si indaga su come il servalo sia riuscito a muoversi tra le strade e chi abbia autorizzato la detenzione di questo animale esotico senza permesso. La polizia ha avviato verifiche per ricostruire l’accaduto e identificare eventuali responsabili.

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