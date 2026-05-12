Il gattopardo avvistato al parco nel Milanese | catturato e trasferito

Da milanotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Milanese, tra Arese e Garbagnate Milanese, sono stati segnalati due avvistamenti di un grande gatto con mantello giallo. La prima segnalazione risale a giovedì 30 aprile, quando si parlava di un animale visto nel comune di Arese. Due giorni dopo, il 2 maggio, un altro avvistamento è stato riportato nel Parco della Garbatella, sempre nel comune di Garbagnate Milanese. Successivamente, l’animale è stato catturato e trasferito.

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La prima segnalazione era arrivata giovedì 30 aprile: si parlava dell’avvistamento di un grande gatto con mantello giallo nel comune di Arese; sabato 2 maggio un altro avvistamento, questa volta nel comune di Garbagnate Milanese, al Parco della Garbatella. Nel tardo pomeriggio di sabato, una.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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